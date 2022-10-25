الاتصالات تكشف سبب انقطاع خدمات واتساب

2022/10/25 | 12:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء،

عن سبب انقطاع خدمة واتساب.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب ، إن

“مشكلة بالسيرفرات الرئيسية في اوربا

أدت الى قطع خدمات الواتساب”.

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