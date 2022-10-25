كربلاء:مصنع ادوية اوروك التابع للعتبة الحسينية يباشر عمله التجريبي

2022/10/25 | 12:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشر مصنع اوروك لصناعة الأدوية التابع

للعتبة الحسينية المقدسة بالتشغيل

التجريبي .

وقال عضو مجلس إدارة المصنع حسين

الربيعي في تصريح لشبكة الاعلام

العراقي ان " ما يقرب من خمس وثمانين

بالمائة من الادوية

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