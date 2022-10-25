أحرقوا عجلته ووضعوا جثته داخلها.. جريمة قتل تهز بابل

2022/10/25 | 12:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - بابلأعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الثلاثاء، القبض على متهمين بتنفيذ جريمة مروعة داخل المحافظة خلال 72 ساعة، مشيرة إلى أنهم قتلوا رجل وأحرقوا عجلته بعد وضع جثته بداخلها للتمويه .

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