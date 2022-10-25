شاهد.. مواجهات نارية ومنتظرة في

2022/10/25 | 12:05 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفرت قرعة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بنسختها الخامسة والعشرين التي جرت اليوم عن مواجهات مرتقبة أبرزها بين العراق المضيف والسعودية في المجموعة الأولى، وبين البحرين حاملة اللقب وقطر في الثانية

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