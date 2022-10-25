العراق يواجه اليمن وعُمان والسعودية في كأس الخليج

2022/10/25 | 12:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سحبت قبل قليل وقائع قرعة كأس الخليج “خليجي 25” في فندق البصرة ملينيوم بمحافظة البصرة.

وأوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السعودية وعٌمان واليمن.

فيما جاءت المجموعة الثانية على النحو التالي: البحرين، الكويت، الإمارات، قطر.

وستقام البطولة في المحافظة في نسختها الـ 25، التي تستضيفها دولة العراق بمشاركة 8 منتخبات في الفترة من 6-19 كانون الثاني المقبل 2023.

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