2022/10/25 | 12:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وأعلنت حنان ابنة المحامي الكبير فريد الديب نبأ وفاته صباح اليوم، عن عمر يناهز 79 عاماً.وكتبت حنان عبر صفحتها على «فيسبوك»: كان عزيزي وعزي وعزتي، فهو حبيبي الأول وعيني الثالثة، وملجئي بعد الله.



طاب به عمري الفائت، ولكن أمر الله نافذ علينا جميعاً.نشرت وسائل إعلام مصرية أن أسرة المحامي الكبير فريد الديب لم تعلن حتى الآن موعد تشييع جنازته، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.يعتبر فريد الديب من أشهر الأسماء في عالم المحاماة بمصر، وعلى مدار السنوات الماضية تولى الدفاع عن العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام المصري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة المحامي المصري الشهير فريد الديب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة المحامي المصري الشهير فريد الديب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).