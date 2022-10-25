حبيب يرعى وليمة صلح لنجوم الفنون القتالية المختلطة

2022/10/25 | 12:31 - المصدر: قناة التغيير

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نشر بطل الفنون القتالية المختلطة أبو بكر نورمحمدوف على حسابه في إنستغرام شريط فيديو لوليمة صلح مع مواطنه حمزة شيماييف عقب الشجار الذي اندلع بينهما بعد النزال الـ280 بين إسلام ماخشييف وأولفييرا السبت في أبوظبي.وعلق حبيب نورمحمدوف أسطورة اللعبة قائلاً: «ما حدث لم يعكس بشكل إيجابي شخصيتي وشخصية حمزة وشخصية أبو بكر، بصراحة نشعر بالملل من هذا الهراء.



اجتمعنا سوية وتحدثنا مع بعض واعتذرنا لبعض وأتمنى أن نتجمع ونقاتل مستقبلاً لأسباب جيدة».

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