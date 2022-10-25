2022/10/25 | 12:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مجموعة "ميتا" الأميركية العملاقة، أن عطلا عالميا طرأ على تطبيق "واتساب" للمراسلة، الثلاثاء، وأنها تعمل على إعادة الخدمة "بأسرع ما يمكن".

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