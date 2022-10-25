2022/10/25 | 12:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد أمين عام اتحاد الخليج العربي جاسم الرميحي، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد شكوك حول إقامة البطولة بالمحافظة.وقال الرميحي في المؤتمر الصحفي عقد عقب إجراء مراسيم قرعة خليجي (25) في البصرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمين عام اتحاد الخليج: لا شكوك حول إقامة خليجي 25 في البصرة المركز الخبري الوطني.

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