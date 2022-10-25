منطقة تهتز بالطلقات النارية وضابط يتعرض لإصابة.. مواقف أمنية في بغداد

2022/10/25 | 13:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باصابة ضابط في جهاز المخابرات إثر حادث دهس في بغداد، فيما أوضح مصدر اطلاق النار الذي سمع في منطقة البلديات.

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