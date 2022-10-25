الكاظمي يصادق على توصيات اللجنة العليا لإعادة المفسوخة عقودهم (وثيقة)

2022/10/25 | 13:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

صادق رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على توصيات اللجنة العليا بشأن إعادة المفسوخة عقودهم من الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، معنونة الى وزارة المالية – مكتب الوزير، تفيد بتوجيه رئيس مجلس الوزراء بما يلي:

1- المصادقة على التوصيات اصوليا

2- تتولى الجهات العسكرية والأمنية التنسيق مع وزارة المالية لتضمين المبالغ ضمن قانون الموازنة للسنة القادمة لعدم توفر التخصيصات الكافية لتأمين رواتب المشمولين.

نص الوثيقة ادناه:

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