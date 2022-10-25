بالصور.. حملة أمنية واسعة لضبط الأسلحة غير المرخصة في السليمانية

2022/10/25 | 13:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مراسل (بغداد اليوم)، الثلاثاء، بانطلاق حملة للبحث عن الاسلحة غير المرخصة في محافظة السليمانية.

وقال مراسلنا، إن القوات الامنية في السليمانية شرعت بحملة لتفتيش العجلات بحثا عن الاسلحة غير المرخصة بالمحافظة.

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