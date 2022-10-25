الاتحاد الخليجي لكرة القدم يعلن إلغاء الفيزا للدخول بانسيابية إلى العراق

2022/10/25 | 13:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن الاتفاق مع العراق، لإلغاء الفيزا للقادمين من دول الخليج قبل بطولة (خليجي 25)، لضمان انسيابية الدخول.

وذكر بيان للاتحاد، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "يعلن عن الاتفاق مع العراق لإلغاء الفيزا قبل بطولة الخليج للدخول بانسيابية للعراق".

وانطلقت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، فعاليات قرعة بطولة كأس الخليج العربي الـ 25 بمحافظة البصرة المضيفة للبطولة.

وقال موفد (بغداد اليوم)، إنه بدأت فعاليات اجراء القرعة لبطولة خليجي 25 بحضور كبير ورفيع المستوى للشخصيات والاتحادات الرياضية الخليجية.

واضاف، أن وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال على رأس الحضور، بالاضافة لعدد من الشخصيات الرياضية واللاعبين الدوليين.

وتوافدت الى البصرة منذ 3 ايام الكثير من الوفود الخليجية لحضور قرعة بطولة كأس الخليج بنسختها الـ 25.

وبحسب تنظيم البطولة، تم وضع العراق على رأس المجموعة الاولى كونه البلد المستضيف، فيما حلت البحرين على رأس المجموعة الثانية كبطل للنسخة السابقة.

وهذه هي المرة الثانية التي يستضيف فيها العراق البطولة الخليجية، بعد الأولى عندما استضافت العاصمة بغداد النسخة الخامسة عام 1979 وتوج منتخب "أسود الرافدين" بلقبها آنذاك.

وتأجلت إقامة "خليجي 25" في مدينة البصرة أكثر من مرة في السنوات الماضية نتيجة التوترات الأمنية وعدم استقرار المدن العراقية.

يذكر أن النسخة الماضية من البطولة "خليجي 24"، جرت في قطر عام 2019، وتوج منتخب البحرين بلقبها على حساب نظيره السعودي، إثر فوزه عليه بهدف وحيد، في المباراة النهائية.

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