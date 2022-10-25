2022/10/25 | 13:05 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د.حسن عودة يوضح أهم المعلومات الخاصة بقسم تقنيات إدارة السفر والسياحة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Xlor8RcwWdg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د.حسن عودة يوضح أهم المعلومات الخاصة بقسم تقنيات إدارة السفر والسياحة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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