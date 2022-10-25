بعد العطل المفاجئ..

2022/10/25 | 13:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض تطبيق التواصل الشهير "واتساب" إلى عطل تسبب في قطع الخدمة عن مستخدميه حول العالم، بحسب ما رصده موقع Downdetector، وأكدته شركة "ميتا" المالكة لـ"واتساب".

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