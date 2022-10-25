رئيس الجمهورية يؤكد للسفير التركي أهمية توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري

2022/10/25 | 13:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الثلاثاء، السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي.

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية، "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين".

وأكد رئيس الجمهورية، "أهمية توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري وباقي المجالات تعزيزا للعلاقات المشتركة وبما يعود بالمنفعة المتبادلة للبلدين والشعبين ويحقق الأمن والاستقرار المشترك".

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