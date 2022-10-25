أسعار الذهب في الأسواق المحلية

2022/10/25 | 13:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية.

وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً 336 ألفاً و590 ديناراً، مستثناة منه أجور الصياغة.

أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 384 ألفاً و665 ديناراً عدا أجور الصياغة.

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