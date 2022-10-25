التجارة: ايقاف محاولة لسرقة سيارة محملة بالحنطة من احد مواقع بغداد

2022/10/25 | 13:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء ايقاف محاولة لسرقة سيارة محملة بالحنطة من احد مواقع بغداد .وذكر بيان للوزارة تلقته ايرث نيوز انه “نفذت الفرق الرقابية لدائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة حملة تدقيق في صومعة الدورة بعد ورود معلومات عن وجود محاولة لسرقة سيارة محملة بالحنطة والخروج بها الى خارج السايلو اعتمادا” […]

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