2022/10/25 | 13:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. الكاظمي يصادق على توصيات اللجنة العليا لإعادة المفسوخة عقودهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/25 | 13:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. الكاظمي يصادق على توصيات اللجنة العليا لإعادة المفسوخة عقودهم) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. الكاظمي يصادق على توصيات اللجنة العليا لإعادة المفسوخة عقودهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).