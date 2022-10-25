تنشر شركة Startappz، الحائزة على العديد من الجوائز، دراسة الحالة

2022/10/25 | 13:29 - المصدر: Startappz

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة Startappz مؤخرًا عن نشر دراسة الحالة الرائدة "The Bank/ المصرف" والتي توضح بالتفصيل كيف يمكن لتطبيقات الهواتف الذكية إنتاج تجارب ناجحة، وذلك من خلال التركيز على محاكاة سلوك المستخدم الذي ينتج عنه نتائج سهلة الاستخدام.

عمان - شركة Startappz، الحائزة على العديد من الجوائز، وهي مزود للتجربة الرقمية عملت لشركات إتصالات رائدة، حكومات، مصارف وشركات طيران، وغيرها من القطاعات سريعة النمو.



تمتلك Startappz خبرة هائلة في إدارة التحول الرقمي لشركات عالية التعقيد بنجاح من خلال تحسين أدائها وإعادة تشكيل صناعتها الرقمية.





أعرب ما يقرب من 90% من المتسوقين عبر الإنترنت عن عدم رغبتهم في إعادة استخدام مواقع الويب الإلكترونية التي توفر تجربة مستخدم سيئة، وتفشل 70% من التجارة الإلكترونية بسبب تجربة العملاء غير المرضية.



تقدر FostersMarket Research أن عائد الاستثمار الناجم عن تجربة مستخدم جيدة ومصممة لتحقيق غرض معين يعزز معدل التحويل بنسبة تصل إلى 400٪.

وعلق مؤسس Startappz والمدير التنفيذي لها، محمد خواجا، قائلًا: "إن الاستثمار في تجربة المستخدم هو ضرورة حتمية لا غنى عنها لشركات التكنولوجيا في مشهد تنافسي متزايد حيث يبحث المستخدم دائمًا عن أسهل تطبيق.



ما يجعل Startappz رائدة في مجالها هو أننا نزيد من تأثير التطبيقات من خلال البحث فيما يحتاجه المستخدم ويريده من خلال التصميم من وجهة نظر المستخدم."

The Bank هي دراسة حالة توضح نهج Startappz في دمج آراء وتجارب المستخدمين.



تصمم الدراسة تطبيق خدمة ذاتية لعدد من الأدوات الرقمية للبنك، وتركز على أربعين مستخدمًا لدراسة تجاربهم وقياسها واختبارها.



هذه المنهجية الخاصة ليست فقط للخدمات المالية؛ إنما هي منهجية عامة يمكن تطبيقها على تصميم أي خدمات رقمية.

يُعرِّف خواجا تجربة المستخدم بأنها "عملية يتفاعل فيها المستخدم مع الخدمة أو التطبيق الرقمي وردود أفعالهم التي تعتمد على سهولة الاستخدام والتعقيد والبساطة في الخدمة والفوائد التي توفرها وتوفير الوقت والخصوصية والأمان.



تحتاج الشركات المتخصصة في التحول الرقمي إلى فهم متعمق للمستخدمين، وما يحتاجون إليه، وما يعجبهم، وقدراتهم، والقيود المفروضة عليهم لتحسين جودة تفاعل المستخدم وتصورهم للمنتج أو أي خدمات ذات صلة ".

وتلبي Startappz هذه الحاجة من خلال التعمق في تجربة كل مستخدم من خلال البحث الدقيق وهندسة الواجهة والتصميم الوظيفي الذي يركز على أفضل تفاعل ممكن بين المستخدمين والمنتجات.

تقدم Startappz حاليًا خدمات تصميم وتطوير الحلول الرقمية للشركات الموجودة في الأردن وأوروبا ومجلس التعاون الخليجي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://bankapp.startappz.com/

أحمد حجير

ahmad.hajeer@startappz.com

T: +962 6 5863103

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