2022/10/25 | 13:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصادف اليوم الذكرى السنوية الثالثة

لـ"انتفاضة تشرين" العراقية التي انطلقت

في تشرين الأول (أكتوبر) 2019، للمطالبة

بتغيير النظام ومحاسبة الفاسدين، وأدّى

القمع حينها إلى سقوط أكثر من 600 شهيد

وآلاف الجرح

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