نتائج قرعة خليجي 25 في البصرة

2022/10/25 | 13:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجريت في البصرة، الثلاثاء، وقائع

القرعة بطولة خليجي 25، فيما وضعت العراق

والبحرين على رأس المجموعتين الاولى

والثانية.

وانتهت نتائج القرعة الى وضع "العراق

والسعودية وعمان واليمن" في المجموعة

الأولى.

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