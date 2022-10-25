يونس محمود: الأضواء لم تسلط بالشكل المطلوب على محافظة البصرة بسبب تحضيرات كأس العالم في قطر

2022/10/25 | 13:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود، الثلاثاء، أن الأضواء لم تسلط بالشكل المطلوب على محافظة البصرة، بسبب تحضيرات كأس العالم في قطر.وقال محمود: إن “قرعة خليجي 25 اتسمت بالبساطة والجمال وأسعدني ما شاهدته خلال القرعة من … Readmore

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