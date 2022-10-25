الولايات المتحدة تدعو الى إنهاء الحكم العسكري في السودان

2022/10/25 | 13:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الولايات المتحدة إلى إنهاء الحكم العسكري في السودان، وذلك بعد عام على الإطاحة بالحكومة المدنية بقيادة عبد الله حمدوك.وقال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن في بيان: “قبل عام تقريبا، أطاح الجيش السوداني بالحكومة التي يقودها المدنيون وقوّض التطلعات … Readmore

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