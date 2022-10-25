الاعدام بحق مجرم إرهابي شارك بقتل قاضي محكمة الفلوجة

2022/10/25 | 13:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدرت محكمة جنايات الانبار حكما بالاعدام بحق مجرم ارهابي شارك مع مجموعته الارهابية بقتل المدعي العام في محكمة الفلوجة القاضي (معروف احمد ابراهيم).وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “المجرم الارهابي اعترف بقتل القاضي (معروف احمد ابراهيم) في منطقة النزيزة مع مجموعته الارهابية بعد اصابته بعدة اطلاقات نارية عام 2013”.وأضاف أن “الحكم بالاعدام بحق المجرم الارهابي يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة / 1 بدلالة المادة الثانية / 3و8 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 “.

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