نائب يؤكد تنفيذ أمر الإستقدام بحق هيثم الجبوري لاتهامه بالتورط بسرقة الضرائب

2022/10/25 | 14:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد النائب عبد الرحيم الشمري، اليوم الثلاثاء، تنفيذ امر الاستقدام بحق مستشار رئيس الوزراء هيثم الجبوري ( رئيس اللجنة المالية النيابية سابقا)، حول تورطه بقضية سرقة امانات الضرائب.

وكتب الشمري في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم)، أنه "تم تنفيذ أمر الاستقدام الصادر بحق المتهم هيثم الجبوري مستشار رئيس الوزراء حالياً و عضو مجلس نواب سابقاً و حالياً معروض أمام المحكمة".

وأنفردت (بغداد اليوم)، بنشر معلومات تفيد بتنفيذ قوة خاصة من هيئة النزاهة الاتحادية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، امر اعتقال بحق مستشار رئيس الوزراء هيثم الجبوري لتورطه بقضية سرقة اموال الضرائب.

مصدر مطلع ابلغ (بغداد اليوم)، بأن "قيام قوة خاصة من هيئة النزاهة الاتحادية، بتنفيذ امر اعتقال بحق المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، هيثم الجبوري ورئيس اللجنة المالية النيابية سابقا، بسبب تورطه بقضية سرقة الأمانات الضريبية والبالغة (3,7) ترليونات دينار.

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