2022/10/25 | 14:06 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة توضح تفاصيل عملية تنفيذ مذكرة القبض بحق المتهم الرئيس في قضية الأمانات الضريبية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/25 | 14:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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