2022/10/25 | 14:10 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دجلة ترصد ظاهرة "كسوف الشمس" في سماء العاصمة بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: DSwlzV0zcXc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دجلة ترصد ظاهرة "كسوف الشمس" في سماء العاصمة بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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