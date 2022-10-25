الإعدام بحق قاتل الناشط (ثائر الطيب) وإرهابي شارك بقتل قاضي محكمة الفلوجة

2022/10/25 | 14:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، اصدار احكاماً بالإعدام بحق قاتلي الناشط ثائر الطيب وقاضي محكمة الفلوجة.وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “محكمة جنايات القادسية اصدرت حكما بالإعدام بحق (كفاح الكريطي) بعد عملية الاغتيال في محافظة الديوانية والتي استهدف فيها الناشط (ثائر الطيب)”.وأضاف البيان، أن “الحكم […]

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