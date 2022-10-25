استقرار أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل

2022/10/25 | 14:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استقرت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل العراقي، يوم الثلاثاء، مع تذبذب أسعار النفط عالميا.

واستقر خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا ليصل إلى 83.46 دولارا للبرميل الواحد.

واستقر خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا ليصل إلى 88.76 دولارا.

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