النزاهـة تفصل عمليـة تنفيـذ مذكـرة الـقبض بحق المتهم الرئيس في قضية الأمانات الضريبية

2022/10/25 | 14:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اصدرت هيئـة النزاهـة ، اليوم الثلاثاء ، توضيحا مفصلاً عن عمليـة تنفيـذ مذكـرة الـقبض بحق المتهم الرئيس في قضية الأمانات الضريبية، معبرة عن أسفها لبخس جهود الهيئة بدءاً بتلقي المعلومات والتحري عنها […]

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