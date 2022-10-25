2022/10/25 | 14:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه شركة مستحضرات التجميل "لوريال" وأطراف عديدة أخرى دعاوى قضائية، جرّاء مزاعم بأنّ منتجاتها الكيميائية لتمليس الشعر تُعرّض النساء لخطر الإصابة بسرطان الرحم، على نحو أكبر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محامون يكشفون تفاصيل دعوى قضائية ضد "لوريال" بسبب مزاعم "ارتباط" منتجات تمليس الشعر الكيماوية بالسرطان) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محامون يكشفون تفاصيل دعوى قضائية ضد "لوريال" بسبب مزاعم "ارتباط" منتجات تمليس الشعر الكيماوية بالسرطان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).