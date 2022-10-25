جنايات القادسية تقضي باعدام قاتل الناشط (ثائر الطيب)

2022/10/25 | 14:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات القادسية،

الثلاثاء، حكما بالاعدام بحق المجرم

(كفاح الكريطي) على خلفية عمليات

اغتياله للناشط (ثائر الطيب).

وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس

القضاء الاعلى، أن "محكمة جنايات

القادسية اص

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