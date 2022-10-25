بالصور:صلاة الآيات من داخل الصحن الحسيني الشريف

2022/10/25 | 14:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية صورا من داخل

الصحن الحسيني الشريف لاقامة صلاة

الايات التي تزامنت مع ظاهرة كسوف الشمس

في كربلاء ومنالطق من محافظات العراق

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