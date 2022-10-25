أول تعليق رسمي من “ميتا” على العطل العالمي لـ “واتساب”.. ماذا قالت؟

2022/10/25 | 14:39 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة شهد العالم أول عطل عالمي لتطبيق واتساب يطول كافة المستخدمين من أنحاء العالم، منذ تعرض التطبيق لعطل مشابه العام الماضي.وحصل موقع “ذا فيرج” المختص بأخبار التقنيات، على أول تصريح رسمي من متحدث باسم شركة ميتا معلقا على العطل العالمي الذي ضرب واتساب.وقال المتحدث باسم الشركة الأمريكية: “نحن على علم …

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