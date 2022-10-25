الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في أعمال العنف القبلي بولاية النيل الأزرق

2022/10/25 | 14:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه العميق إزاء تصاعد العنف القبلي في منطقة ود الماحي ومدينة الدمازين في ولاية النيل الأزرق في السودان في الأيام الأخيرة.

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