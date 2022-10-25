انتشار امني مكثف في كربلاء

2022/10/25 | 14:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات الامنية طوقت الساحة من مختلف الجهات.

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