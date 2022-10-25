نائب عن دولة القانون: السوداني أنجز كابينته الحكومية

2022/10/25 | 15:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي، اليوم الثلاثاء، ان كابينة محمد شياع السوداني الحكومية قد انجزت بالكامل، فيما كشف عن موعد عقد جلسة التصويت عليها.

وقال الزيادي إن “الكابينة الوزارية لمحمد شياع السوداني انجزت بالكامل”، مبيناً أن “اليوم من الصعب عقد جلسة للتصويت على الكابينة وقد تعقد الجلسة يوم غد الاربعاء أو بعد غد الخميس”.

وأضاف الزيادي أن “الكتل التي ستحضر الجلسة هي المنضوية تحت ائتلاف ادارة الدولة وهي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني وإرادة وعزم والاطار التنسيقي بجميع قواه وبعض الكتل المستقلة التي ستحضر ايضا لإنهاء الفصل الدستوري الثاني”.

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