رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توطيد علاقات التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي

2022/10/25 | 15:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، أهمية توطيد العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي في المجالات الأمنية والاقتصادية والثقافية.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن “الرئيس رشيد استقبل، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيلا فاريولا الذي قدم التهاني للرئيس بمناسبة تسنمه منصب رئيس الجمهورية، متمنياً التوفيق والنجاح في أداء مهام منصبه”.

وأعرب رشيد عن “شكره وامتنانه للسفير فاريولا على تهانيه الطيبة، مبديا استعداده “لدعم جهود السفير بما يخدم المصالح العليا للعراق ودول الاتحاد”.

وأكد رئيس الجمهورية، على “أهمية توطيد العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي في المجالات الأمنية والاقتصادية والثقافية”، مشيداً “بدعم الاتحاد لجهود العراق خلال حربه ضد الإرهاب على الصعد العسكرية والاستخبارية”.

من جانبه أشار فاريولا، الى “حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع العراق في مختلف المجالات”.

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