2022/10/25 | 15:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص متظاهر يوضح سبب تواجده: “تغيير الحكومة الفاسدة والسارقة مطلبنا وثورة تشرين باقية ولن تموت” المركز الخبري الوطني.

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