النفط يسقط دون الـ90.. تقلبات عاصفة وتعثر جديد

2022/10/25 | 15:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

استمرت أسعار النفط في التراجع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط أجواء قاتمة بشان تعافي الطلب من جانب ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث تمر الصين بوعكة اقتصادية تزمنا وقيود الإغلاق في ظل الالتزام بسياسة صفر كوفيد.

تأتي تراجعات أسعار النفط رغم اتجاه الدولار إلى التراجع في الأيام الأخيرة نزولًا من ذروة تاريخية، وهو ما يعمل على خفض تكلفة شراء ونقل وتأمين النفط من جانب المستوردين.

انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسة في التعاملات المبكرة، مما جعل النفط المقوم بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الآخرين وساعد في رفع الأسعار، بيد أن الأسعار تجاهلت الانخفاض.

تستمر تقلبات أسعار النفط بيد أن الهبوط كان السمة الغالبة والمسيطرة على توجهات الأسعار اليوم الثلاثاء إمتدادًا لموجة التراجع التي بدات في الأسبوع الماضي.

ونزل خام برنت القياسي خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء دون مستويات الـ 90 دولار للبرميل بتراجع في حدود 1.5% أو ما يعادل 1.4 دولار في البرميل.

وفي المقابل انخفض خام نايمكس الأمريكي الخفيف إلى مستويات قرب الـ 83 دولار خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء متراجعًا بنسبة 1.5% أو ما يعادل 1.3 دولار في البرميل.

في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء ارتفعت أسعار خام برنت القياسي بنسبة 0.04%، إلى 93.30 دولارًا للبرميل، بينما زاد سعر خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 0.13% إلى 84.69 دولارًا للبرميل.

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