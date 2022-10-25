العمل تعلن إطلاق الدفعة العاشرة من راتب المعين المتفرغ لشهر تشرين الأول

2022/10/25 | 15:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، إطلاق الدفعة العاشرة من راتب المعين المتفرغ للمستفيدين في بغداد والمحافظات لشهر تشرين الأول الجاري.وذكر رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة أحمد هادي بنيه في بيان أنَّه "تم اكمال الإجراءات الفنية والمالية ‏لاطلاق رواتب المعين المتفرغ ‏الدفعة العاشرة لشهر تشرين الاول الجاري لسنة 2022".وأضاف أن "من ضمنهم المصدرين الجدد الذين اكملوا اجراءات اصدار الماستر كارد للمشمولين الجدد وكذلك معالجة المستحقات السابقة للإيقافات بسبب تغيير المعين أو التأخر بالمشاهدة السنوية وسيكون الصرف للبقية تباعاً"،.ودعا المستفيدين والمستفيدات الى "التوجه للمنافذ ‏المعتمدة من قبل مصارف ‌‏(الرافدين، والرشيد، وآشور) لاستلام رواتبهم بعد اكمال ‏الاجراءات وتبليغهم من قبل المصارف".‏وأكدت الهيئة بحسب البيان "التزامها بتقديم الخدمات للفئات محل عنايتها"، مطالبة "المواطنين بمتابعة موقعها الرسمي وعدم الترويج لأخبار كاذبة يطلقها المعقبين الذين يحاولون بشتى الوسائل الحصول على مكاسب بإستغلال حاجة المواطنين"..

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