بالفيديو.. البلوشي يتحدث لـ(بغداد اليوم) حول مشاركته بنقل مباريات كأس الخليج

2022/10/25 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أعرب المعلق الصوتي العماني الشهير، خليل البلوشي، اليوم الثلاثاء، عن أمله بالمشاركة في نقل احداث مباريات بطولة كاس الخليج 25 في محافظة البصرة.

وقال البلوشي في اجابة على سؤال مراسلنا "هل ستكون في كابينة التعليق في البصرة": "ان شاء الله، الامور كلها متعلقة في خطوط النقل"، مبيناً أنه لم "تعرف الى الان من هي القنوات التي ستنقل البطولة".

وأضاف "اتمنى دائماً وابداً نحن وقنوات الكاس التي كانت تنقل خلال السنوات الماضية كل بطولات كاس الخليج ابتداءً من بطولة كاس الخليج التي اقيمت في الدوحة في عام 2004 وصولاً الى اخر بطولة اقيمت ايضاً في الدوحة عام 2019".

وتابع البلوشي "اتمنى ان اكون من كوكبة المعلقين الذين سيقومون في تغطية الحدث"، مرجحاً "اعتقد ان الحقوق ستوزع على كل المنتخبات المشاركة والتلفزيونات الخليجية التي ستكون متواجدة لنقل هذا الحدث الاستثنائي الذي يقام لاول مرة منذ اربعين سنة في العراق".

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