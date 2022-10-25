الحزب الشيوعي ينتقد اجراءات منع الصحافة من تغطية تظاهرة تشرين

2022/10/25 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

انتقد سكرتير عام الحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، اليوم الثلاثاء، منع القوات الامنية لدخول وسائل الإعلام الى ساحة التحرير لتغطية تظاهرات 25تشرين.

وقال فهمي في منشور له على فيسبوك، تابعته (بغداد اليوم): "ما مبرر منع القوات الامنية للصحافة من الوصول الى ساحة التحرير لتغطية تظاهرة اليوم ؟".

واضاف: "فهذا الاجراء، اضافة الى قطوعات الطرق والجسور ونصب الصبات وكثافة التواجد الامني المبالغ بها نظرا لتأكيد الدعوات للتظاهر على طابعها السلمي، تؤدي عمليا الى التضييق على حرية التظاهر ".

وانطلقت تظاهرات دعت لها الحركة الاحتجاجية "تشرين"، اليوم الثلاثاء، لاحياء الذكرى الثالثة لانطلاق احتجاجات 25 تشرين الاول، رافعين شعارات وهتافات تطالب بـ "اسقاط النظام".

فيما اظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها (بغداد اليوم)، اعداداً قليلة من المتظاهرين المتواجدين في ساحة التحرير، فيما منعت القوات الامنية وسائل الاعلام من الوصول الى مكان التظاهر لتغطية الاحداث التي تجري هناك.

وكان مصدر أمني أفاد مساء أمس الاثنين، بقطع جسري السنك والجمهورية، والطرق المؤدية إلى ساحة التحرير والمنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، فيما بيّن أن "توجيهاً صدر للقوات المكلفة بحماية المنطقة الخضراء، بدخول حاملي الباجات فقط"، مع إغلاق ساحة النسور باتجاه مجسر القادسية بالكامل، فضلاً عن نصب سيطرات عند باقي المجسرات، لخنق حالة السير".

وأغلقت قوات الأمن في وقت سابق من يوم امس، مدخل منطقة الشيخ عمر، وسط العاصمة بغداد، بالحواجز الكونكريتية، وطوقت محيط ساحة التحرير، بالتزامن مع ذكرى (25 تشرين الأول 2019).

وانطلقت تظاهرات لأنصار تشرين في الأول من الشهر الجاري في ساحتي التحرير والنسور في بغداد، أحيوا فيها الذكرى الثالثة "لانتفاضتهم"، ضد الطبقة السياسية الحالية.

وتوعد المتظاهرون الطبقة السياسية، بالعودة يوم (25) من الشهر والذي يصادف اليومً الثلاثاء، لإحياء ذكرى اليوم ذاته قبل ثلاث سنوات والذي شهد احتجاجاً واسعاً على الوضع السياسي في البلاد.

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