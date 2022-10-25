اعتقال متهمين بـ’الدكة’ العشائرية تسببا بتخريب محولة كهربائية في ميسان

2022/10/25 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ميسان

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على إثنين من المتهمين بالدكة العشائرية والتي تسببت بتخريب محولة كهربائية في قضاء المجر جنوب المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بعد ورود أخبار بوجود دكة عشائرية تم تشكيل قوة من قسم شرطة المجر بالاشتراك مع قوة من الجيش العراقي (ق ع م) حيث تم معرفة هوية ومكان مرتكبي الدكة العشائرية والتي تسببت بتخريب محولة كهربائية تقع بالقرب من المنزل الذي تعرض للاعتداء وعلى أثرها تم مداهمة منزل المتهمين الاثنين، والقاء القبض عليهم وضبط بحوزتهم بندقية نوع كلاشنكوف".

واشارت المديرية طبقا للبيان إلى "اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم اصوليا".

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