غوغل تحظر 16 تطبيق “أندرويد” شهير! .. تحذير بحذفها الآن!

2022/10/25 | 15:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يحتاج الملايين من مستخدمي “أندرويد” إلى التحقق مرة أخرى من هواتفهم بحثا عن أكثر من عشرة تطبيقات خطيرة تم حظرها من متجر “غوغل بلاي”.وقام أكثر من 20 مليون مستخدم “أندرويد” بتنزيل 16 تطبيقا من متجر “غوغل بلاي”، والتي كانت تخفي سرا برامج ضارة.وحُمّلت التطبيقات الشائعة – التي تم تنزيل أحدها أكثر […]

ظهرت المقالة غوغل تحظر 16 تطبيق “أندرويد” شهير! ..



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