القاضي زيدان يبحث مع سفير الكويت معالجة الاشكاليات القانونية للكويتيين داخل العراق

2022/10/25 | 15:33 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، مع سفير دولة الكويت الجديد في العراق طارق عبدالله الفرج معالجة الاشكاليات القانونية.وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان: أن ” زيدان استقبل، اليوم الثلاثاء، سفير دولة الكويت الجديد في العراق … Readmore

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