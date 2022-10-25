2022/10/25 | 15:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أصدرت محكمة جنايات الأنبار، الثلاثاء، 25 تشرين الاول، 2022، حكماً بالإعدام...

ظهرت المقالة جنايات الأنبار: الإعدام لإرهابي شارك بقتل قاضي محكمة الفلوجة أولاً على المسلة.

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