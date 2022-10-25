2022/10/25 | 16:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساحة التحرير الآن ..انطلاق التظاهرات في بغداد وسط اجراءات امنية مشددة

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