ميلوني: إيطاليا لا تسعى إلى نسف التكامل الأوروبي

2022/10/25 | 16:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني، التي ترأس حزب فراتيلي ديتاليا «أخوة ايطاليا»، اليميني المتطرف المشكك في أوروبا، الثلاثاء، أن إيطاليا «بالكامل جزء من أوروبا والعالم الغربي».وقالت ميلوني، في خطاب بشأن سياستها العامة أمام النواب الذين سيصوتون مساء على الثقة بحكومتها، إن مقاربة إيطاليا ليست «كبح التكامل الأوروبي ونسفه»، لكن جعل آلة المجموعة تعمل بشكل أفضل.



وحصولها على الثقة مؤكد لأن ائتلافها يشغل الغالبية المطلقة في البرلمان.

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